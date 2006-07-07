Председателем Верховной Рады Украины избран Александр Мороз

По итогам тайного голосования спикером Верховной Рады Украины 6 июля был избран Александр Мороз. За него проголосовали 238 народных депутатов.

Как сообщил руководитель счетной комиссии парламента, бюллетени получили 238 народных депутатов, столько же приняли участие в голосовании и единогласно поддержали кандидатуру Александра Мороза.

Накануне голосования на пост председателя Верховной Рады Украины выдвигалось три кандидатуры: Петр Порошенко от фракции <Нашей Украины>, Николай Азаров от Партии регионов и Александр Мороз от Социалистической партии. В ходе выступления с парламентской трибуны Петр Порошенко снял свою кандидатуру .

В бюллетени для голосования были внесены Николай Азаров и Александр Мороз.