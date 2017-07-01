Председатель правительства Тульской области:«Продукция белорусских производителей у нас востребована»

Новости Беларуси. К другим темам. Союзный диалог будет продолжен. После насыщенного дня в Москве, где накануне закончились переговоры Президентов Беларуси и России, эксперты обеих стран подводят итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменить роуминг для граждан союзного государства, ввести в строй электронную систему контроля качества продуктов, которая позволит избежать ненужных споров, учредить союзную премию в области науки и искусства, – это лишь немногие идеи, которые во время заседания высшего госсовета поддержали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Одна из центральных тем встречи – сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Здесь, договорились сохранить потенциал машиностроительного комплекса Союзного государства. В итоге, в Москве подписано девять документов. В этот же день Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе IV форума регионов Беларуси и России, который был посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий.

Александр Шумилин, первый заметитель председателя Тульской области – председатель правительства Тульской области:

Я бы хотел поблагодарить наших белорусских коллег. Мы от российской стороны являемся одним из регионов-лидеров, которые ещё в 2006 году заключили двусторонние отношения межправительственные между Тульским регионом и Республикой Беларусь.

За эти годы продукция белорусских производителей, как лёгкой промышленности, так и сельского хозяйства у нас востребована, достаточно большая сеть розничной торговли. Регулярно на протяжении всех лет проводим еженедельные ярмарки. Работа будет продолжена.