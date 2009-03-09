Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыл сегодня в Минск

Завтра пройдут встречи в обеих палатах национального собрания Беларуси, в Администрации Президента, министерствах иностранных дел, информации и юстиции. Кроме того, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ примет участие в семинаре, где пойдёт речь о привлечении иностранных инвестиций, содействии малым и средним предприятиям. Участники обсудят инвестиционное сотрудничество Беларуси с государствами ЕС и возможные направления его развития.



Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Жоао Соареш прибыл сегодня с визитом в Минск. Это не первый визит политика в Беларусь, в 2006 году Жоао Соареш участвовал в наблюдении за выборами Президента Республики Беларусь. Во время визита планируются встречи в Администрации Президента, в обеих палатах национального собрания, министерствах иностранных дел, информации, юстиции. С участием Жоао Суареша пройдёт семинар, где пойдёт речь о привлечении иностранных инвестиций, содействии малым и средним предприятиям. Участники обсудят инвестиционное сотрудничество Беларуси с государствами ЕС и возможные направления его развития.