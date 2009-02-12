Председатель Конституционного суда проинформировал главу государства об итогах работы ведомства в 2008 году

"Все нормы и принципы законодательства Беларуси соответствуют основному закону страны", – отметил Петр Миклашевич.

Проверка более чем ста принятых правовых актов, не выявила ни одного неконституционного положения и нарушения в белорусском нормотворчестве. По мнению Петра Миклашевича, это говорит о высоком профессиональном уровне белорусского парламента. А введение практики предварительного конституционного контроля, позволяет избежать появления в законодательстве пробелов и коллизий.

Глава государства сегодня еще раз обратил внимание на то, что Конституционный суд должен реализовывать свои дополнительные полномочия в полном объеме. Активность со стороны госорганов, имеющих право на обращение в Конституционный суд также должна усиливаться, чтобы свободы и права граждан были надежно защищены. Президент страны одобрил предложение популяризировать конституционную законность и право с помощью СМИ.