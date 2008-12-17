Председатель ЦИК Лидия Ермошина отмечает политическую заданность итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам в Беларуси

В предварительном отчете впервые было отмечено соответствие их проведения национальному законодательству, а не только рекомендациям ОБСЕ.

Это был позитивный момент. "Однако в итоговом документе исчезло упоминание о соответствии избирательной кампании национальному законодательству, а ведь это обязательное требование: указывать то, как соответствуют избирательные процессы национальным законам".

Между тем миссия наблюдателей СНГ приобретает все больший авторитет в странах содружества. Это отметили сегодня эксперты, проводя мониторинг избирательных кампаний, прошедших в этом году в семи странах СНГ. Это молодые государства и обеспечение свободы волеизъявления граждан здесь имеет особую важность на пути к дальнейшей демократизации.

