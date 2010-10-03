Председатель ЦИК Латвии: Почти 60% латышей считают, что результаты выборов сфальсифицируются

На этих выходных Латвия выбирала новый парламент. В лидерах объединение «Единство» — его возглавляет действующий премьер. Ему в спину дышит партия «Центр согласия», которую поддерживает русскоязычное население.

На берегу Даугавы стоит памятник Большому Кристоферу. По легенде, давным-давно он нашел на левом берегу реки малыша, которого принес в свой дом и положил рядом с собой спать. А наутро вместо мальчика Кристофер увидел гору золотых монет, за которые потом он и основал Ригу.

На этих выборах латыши тоже не прочь бы проголосовать за такого Кристофера и его монеты. А пока «наверху» решают, где же его все-таки искать: на Западе или на Востоке. А ведь около 70% населения страны живет на уровне прожиточного минимума…

Яков Плинер, председатель фракции объединения «За права человека в единой Латвии», помнит пару слов на белорусском еще с тех далеких времен, когда все мы жили в одной стране, а он был председателем одного из латвийских районо. Яков Плинер сразу для нас замечает: здесь, возле Сейма, аура плохая. Мол, в древности тут находилось православное кладбище, а во времена немецкой оккупации — штаб СС. Впрочем, такое мнение может еще и оттого, что сам Плинер давно возглавляет одну из левых партий русского меньшинства, которые за 20 лет так и не были у власти в Латвии.

Яков Плинер, председатель фракции объединения «За права человека в единой Латвии»:

Я патриот Латвии. Но, конечно же, я выступаю за то, что Латвия должна быть тем ласковым теленком, который сосет двух маток. Нам необходимы хорошие отношения, прежде всего экономические, как с Западом, так и с Востоком.

Он обещает, что при любом раскладе с красными флагами по Латвии не побежит, но тут же сам удивляется. Как его партия вообще столько лет выживает и получает мандаты в Сейме, при том, что большая часть их электората голосовать просто не может.

Эта проблема всплывает накануне всяких выборов в Латвии. В стране, где немногим больше 2 миллионов жителей, свыше 300 тысяч неграждан. В основном, это переселенцы еще с советских времен. Эти люди говорят о сложном процессе натурализации — экзамены по латышскому языку, конституции, истории. В латышском же правительстве всегда отвечали четко: кто хочет получить гражданство — его получит. Но пока 300 тысяч человек имеют фиолетовые паспорта неграждан и не имеют права голосовать.

Корреспондент:

Но ведь ОБСЕ и разные комиссии не раз давали вам советы…

Гундарс Даудзе, председатель Сейма:

Поэтому они есть, чтобы давать советы. Везде есть люди, которые представляют разные мнения. Это мировая демократия, это их право.

Яков Плинер, председатель фракции объединения «За права человека в единой Латвии»:

Мы получали пару десятков рекомендаций: снизить негражданство, облегчить получение гражданства, разрешить негражданам голосовать хотя бы в местное самоуправление. Если гражданин Евросоюза к нам приехал и купил киоск, то он имеет право голосовать и быть избранным. Латвийский негражданин, даже если он здесь родился и прожил 40-50 лет, этого права все равно не имеет. У Европы двойные стандарты, они дают нам рекомендации, но они очень невнятны.

Впрочем, сможет ли партия Плинера на этих выборах преодолеть 5%-ный барьер — еще большой вопрос. Зато именно из его организации вышел тот блок, который впервые за долгие годы реально претендует на серьезное количество своих депутатов в Сейме. «Центр Согласия» известен как левоцентристская партия, ориентирующаяся на русскоязычную публику. Теперь, говорит депутат ЦС Иван Клементьев, когда пять русских сил сложились в блок, 5%-ный барьер на выборах будет преодолен с лихвой.

Иван Клементьев, депутат Сейма Латвийской Республики, фракция блока «Центр согласия»:

Допустим, 20 тысяч проголосовали — 5% нету — в мусорный ящик — вот потеря. А это фактически может быть одно или даже два места в парламенте. Поэтому мы призываем: голосуйте за большие партии, не выбрасывайте свой голос в мусорный ящик!

На вопрос, что будет, если голосовать за «Центр Согласия», депутат отвечает: «Сотрудничество и с ЕС, и с Москвой». В прошлом году блок уже подписал договор с «Единой Россией».

Иван Клементьев, депутат Сейма Латвийской Республики, фракция блока «Центр согласия»:

Наличие такого документа предусматривает выход на диалог. У нас нет своих ни полезных ископаемых, ни природных ресурсов. Нам нужно говорить о тех же самых ценах на газ. Почему мы не можем договориться, как Украина, на льготные условия?! Можем!

Корреспондент:

Подозрение на уровне избирателя: если вы устаканите цены на газ, то Латвии придется, грубо говоря, что-то сдать.

Иван Клементьев:

Да, мы потеряли часть своей территории, которая до 40-го года принадлежала Латвии — сейчас это территория Абраная. Но с того времени Латвия ни разу не попросила эту свою территорию обратно. Нельзя сказать, что там живут жители Латвии — они уже интегрировались в Российскую Федерацию за эти 80 лет. Наши правящие партии латышские не решили эту проблему. Мы были судьбоносными: большинством голосов — 2/3 в Парламенте — мы это сделали. Мы не считаем, что мы отдали что-то, но у нас с того времени начался совершенно другой диалог с Российской Федерацией.

У кого диалог с Россией вот уже несколько лет начаться не может, так это у блока «Единство» из пока еще действующей правительственной коалиции. Правоцентристы, чей премьер находится у власти ,— как раз основной соперник «Центра Согласия» на этих выборах в Сейм. В союзе с ультранационалистами и партией «Зеленых и крестьян» люди из «Единства» всегда акцентировали, что приоритет для них — ЕС, а Москва интересна чисто экономически. Однако Президент Латвии Затлерс все равно вот уже три года в Москву не едет.

Олав Пулкс, кандидат в депутаты Сейма Латвийской Республики от блока «Единство»:

Мы, действительно, прозападный блок. Но какой блок «Центр Согласия» — это им надо еще показать. Нас все-таки знают, мы уже руководим правительством… А как будет вести себя «Центр Согласия», если попадет в правительство — этого никто не знает — он никогда там не был.

Я — депутат Рижской думы. Сейчас у нас мэр от «Центра Согласия». И я могу заявить, что в Москву ездит почти каждую неделю. Любит туда ездить, нравится там им, едут уже туда толпами.

Юрис Розенвалдс, политолог (Латвия):

В Латвии активно обсуждается вопрос: «Почему у нас газ на 30% дороже, чем в Западной Европе?» Для этого нет никакого экономического образования. Ясно, что тут есть какие-то политические моменты — «газпромизация» внешней политики.

После этих выборов «Единству» и «Центру Согласия», скорее всего, все-таки придется договариваться о новой коалиции. Хотя нынешний премьер Латвии Домбровскис уже не раз заявлял, что предпочел бы работать в нынешнем формате, то есть без ЦС. Однако какой будет новая политика Латвии — пока неясно.

Кредит от МВФ в 7,5 миллиардов долларов и 20%-ная безработица — вероятно, для любого правительства обернутся повышением налогов и понижением социальных расходов.

Пока за окном идут политические баталии на тему, как разделить сто мест в однопалатном парламенте и каким курсом пойти, главу Центризбиркома Латвии волнуют совсем другие вопросы.

Арнис Цимдарс, председатель ЦИК Латвийской Республики:

Мы сделали опрос в июне — задали один вопрос о доверии: «Насколько возможно сфальсифицировать результаты на этих выборах?» Почти 60% думают, что это возможно. Этот же вопрос мы задали по-другому: «На участке на прошлых выборах вы видели?» Ответ в этом случае был обратным.

Нынешнее избирательное законодательство Латвии очень неоднозначно. Это когда, например досрочное голосование на выборах в самоуправление — есть, на парламентских — нет. На первых — списки избирателей есть, а на вторых — нет. Но все это, говорит глава ЦИК, решения правительства.

Арнис Цимдарс, председатель ЦИК Латвийской Республики:

Можно сказать, что латвийские избирательные комиссии настолько уникальны, что могут организовать выборы по двум видам — и не ошибаются. Конечно, это вносит затруднения. Но регистр с предварительно подготовленными списками — на мой взгляд и на взгляд многих экспертов, более универсальная система. Одна из лучших систем.

ОБСЕ не раз рекомендовало Латвии отказаться, к примеру, от системы неполноправных граждан, когда избираться не могут те, кто в свое время сотрудничал с Компартией. Однако и здесь, констатирует Арнис Цимдарс, «На все воля народа и правительства».

Насколько экономическая ситуация в стране влияет на веру людей в выборы — вопрос обычный, но неоднозначный. В субботу они все равно шли на участки. И бросали конверты в непрозрачные урны. Все равно веря в прозрачное будущее. А потом, чтобы поднять явку, порога у которой в Латвии нет, члены комиссии пойдут по домам…

Ведь кто-то уехал заграницу в города, где нет посольства — значит, так и не проголосует, а кто-то считается негражданином и не проголосует уже который раз.

Наталья Копотева и Андрей Сержантов на неделе из Риги о выборах и выборе.