Председатель Белорусской патриотической партии: В этом году выборы более демократичные. И об этом говорят в Европе

В Беларуси сформировано свыше шести тысяч участковых избирательных комиссий. И работать в них будет почти 80 тысяч человек. Это те, кого избиратели увидят в дни голосования на участках.

Конечно, желающих войти в состав избирательных комиссий было очень много. Те, кто пытался попасть уверяют, что условия у всех были равные. Главное, чтобы человек был ответственный.

Николай Улахович, председатель совета Белорусской патриотической партии:

В этом году выборы более демократичные, и об этом говорят в Европе. Так и должно быть. Всегда было так. Будет больше избранных участковых избиркомов, представителей партий и общественных объединений.

А вот в Гродненском и Могилевском облисполкоме уверяют, что рады были включить всех желающих. Вот только репутация некоторых в списке и вовсе вызывала сомнения. Им пришлось отказать.

Валерий Савко, председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Выдвигались люди, которые по состоянию здоровья не могут активно работать в составе участковых комиссий. Потом они и признавали это. Были люди и преклонного возраста, которые тоже не могут достаточно активно работать.

Наталья Халецкая, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева:

Выдвигались даже люди ведущие не совсем здоровый образ жизни, кто-то имел даже проблемы с законом. Отдельные люди порой даже слабо представляли себе работу участкового комиссии.

Это при том, что члену избирательной комиссии нужно тщательно следить за самим процессом выборов. Да и при подсчете голосов внимательность и точность – главные факторы.

Если говорить в целом о составе комиссий, то здесь произошли значительные изменения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, в четыре раза стало больше представителей политических партий и общественных объединений.

Николай Лозовик, Секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Изменения и дополнения, которые внесены избирательное законодательство в начале этого года, расширили права политических партий и общественных организаций при формировании комиссий. В частности, предусмотрена квота не менее 1/3 в любой комиссии, которую представляют политическим партиям и общественным объединениям. И это выполняется на всех уровнях.

В самих избирательных комиссиях уже вовсю кипит работа. Приступили к уточнению списков избирателей. На доверенном Антонине Антоненко участке проживает более 1200 человек. Достучаться нужно до каждого.

Антонина Антоненко, член участковой избирательной комиссии 113 избирательного участка Могилева:

Ходить приходиться много. В один дом нужно и несколько раз сходить. А то людей не всегда можно застать. Поэтому ходим и вечерами, и в выходные дни.

Впрочем, Антонина Антоненко уверена, что активность избирателей на ее участке будет высокой.