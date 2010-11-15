Председатель Белорусской патриотической партии: В этом году выборы более демократичные. И об этом говорят в Европе

Конечно, желающих войти в состав избирательных комиссий было очень много. Те, кто пытался попасть уверяют, что условия у всех были равные. Главное, чтобы человек был ответственный.
Николай Улахович, председатель совета Белорусской патриотической партии:
В этом году выборы более демократичные, и об этом говорят в Европе. Так и должно быть. Всегда было так. Будет больше избранных участковых избиркомов, представителей партий и общественных объединений.
А вот в Гродненском и Могилевском облисполкоме уверяют, что рады были включить всех желающих. Вот только репутация некоторых в списке и вовсе вызывала сомнения. Им пришлось отказать.
Валерий Савко, председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Выдвигались люди, которые по состоянию здоровья не могут активно работать в составе участковых комиссий. Потом они и признавали это. Были люди и преклонного возраста, которые тоже не могут достаточно активно работать.
Наталья Халецкая, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева:
Выдвигались даже люди ведущие не совсем здоровый образ жизни, кто-то имел даже проблемы с законом. Отдельные люди порой даже слабо представляли себе работу участкового комиссии.
Это при том, что члену избирательной комиссии нужно тщательно следить за самим процессом выборов. Да и при подсчете голосов внимательность и точность – главные факторы.
Если говорить в целом о составе комиссий, то здесь произошли значительные изменения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, в четыре раза стало больше представителей политических партий и общественных объединений.
Николай Лозовик, Секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Изменения и дополнения, которые внесены избирательное законодательство в начале этого года, расширили права политических партий и общественных организаций при формировании комиссий. В частности, предусмотрена квота не менее 1/3 в любой комиссии, которую представляют политическим партиям и общественным объединениям. И это выполняется на всех уровнях.
В самих избирательных комиссиях уже вовсю кипит работа. Приступили к уточнению списков избирателей. На доверенном Антонине Антоненко участке проживает более 1200 человек. Достучаться нужно до каждого.
Антонина Антоненко, член участковой избирательной комиссии 113 избирательного участка Могилева:
Ходить приходиться много. В один дом нужно и несколько раз сходить. А то людей не всегда можно застать. Поэтому ходим и вечерами, и в выходные дни.
Впрочем, Антонина Антоненко уверена, что активность избирателей на ее участке будет высокой.