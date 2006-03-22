Предпринять меры и прекратить "беззаконие":

Белорусские власти должны в соответствии с законом предпринять меры в отношении организаторов и участников несанкционированной акции на Октябрьской площади и прекратить "беззаконие", считает председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Коноплев.По его мнению, "не дети в этом виноваты, а руководители оппозиции, которые их туда направляют". "Ведь это, в основном, 15-17-летние подростки. Они подрастут, начнут самостоятельно мыслить и поймут, что неправильно поступали, когда слушали тех дядей и тетей, которые давали им деньги и зазывали на эту площадь", - сказал Владимир Коноплев.