Предотвратить теракт

В Беларуси под эгидой ОДКБ 24 апреля пройдут учения по ликвидации последствий теракта.Маневры состоятся в Борисовском районе - на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС в Светлой Роще. В учениях будут задействованы спецподразделения Комитета госбезопасности и МЧС Беларуси. Планируется отработать вопросы организации и проведения контртеррористической операции, а также ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате теракта на объекте нефтехимии и железной дороге. На учения приглашены делегации государств-членов ОДКБ и представители международных организаций.