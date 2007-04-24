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Предотвратить теракт

24 апреля 2007 09:58
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В Беларуси под эгидой ОДКБ 24 апреля пройдут учения по ликвидации последствий теракта.Маневры состоятся в Борисовском районе - на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС в Светлой Роще. В учениях будут задействованы спецподразделения Комитета госбезопасности и МЧС Беларуси. Планируется отработать вопросы организации и проведения контртеррористической операции, а также ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате теракта на объекте нефтехимии и железной дороге. На учения приглашены делегации государств-членов ОДКБ и представители международных организаций.

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