Правящая в Японии Либерально-демократическая партия выбрала нового лидера

На прошедших выборах глава внешнеполитического ведомства страны Таро Асо получил большинство голосов избирателей, обогнав остальных четырех претендентов. По традиции теперь победитель займет кресло премьер-министра. Предыдущий глава правительства Ясуо Фукуда, неожиданно ушел в отставку в сентябре, так и не сумев удержать популярность среди избирателей. Таро Асо выступает за увеличение государственных расходов с целью оживления японской экономики, а также за более активную внешнюю политику.