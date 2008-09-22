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Правящая в Японии Либерально-демократическая партия выбрала нового лидера

22 сентября 2008 10:43
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На прошедших выборах глава внешнеполитического ведомства страны Таро Асо получил большинство голосов избирателей, обогнав остальных четырех претендентов. По традиции теперь победитель займет кресло премьер-министра. Предыдущий глава правительства Ясуо Фукуда, неожиданно ушел в отставку в сентябре, так и не сумев удержать популярность среди избирателей. Таро Асо выступает за увеличение государственных расходов с целью оживления японской экономики, а также за более активную внешнюю политику.

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