Православные и католические монастыри Беларуси приняли участие в парламентских выборах

Новости Беларуси. Выездное голосование в Беларуси было организовано и в православных и католических монастырях. В Гродно свой гражданский долг исполнили жительницы Свято-Богородичной обители. Они хоть и посвятили себя духовной жизни, но в светской принимают активное участие, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского женского Свято-Богородичного монастыря:

Когда приходит время сделать свой гражданский выбор, отдать гражданский долг, мы обязаны это делать. Это наша обязанность. Мы ушли от мира греховного, но мы не ушли от людей.

На каждые выборы в монастырь приезжают представители городской участковой комиссии с переносной урной. Участие в выборах, признаются монахини, никак не расходится с учением церкви. Здесь свои поступки привыкли сверять с Библией. Отдать голос за стабильность - дело богоугодное.