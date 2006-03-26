Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям оппозиции

Экс-кандидат в президенты Александр Козулин призывал к противоправным силовым действиям в ходе акции 25 марта в Минске, говорится в сообщении МВД Республики Беларусь. В субботу, 25 марта, в 12 часов дня группа оппозиционно настроенных граждан предприняла очередную попытку пройти на Октябрьскую площадь и провести там несанкционированный митинг. В районе ресторана "МакДональдс" (пр.Независимости, 23) скопилось около 2,5 тыс. человек. Среди них оказалось много отдыхающих граждан. Сотрудники милиции начали проводить активную разъяснительную работу о недопустимости противоправного проведения и незаконности действий, отмечают в МВД. Когда эти требования положительного результата не дали, собравшиеся были оттеснены. "Действия сотрудников органов внутренних дел при этом отличались высоким профессионализмом. Их поведение, с учетом складывающейся обстановки, было корректным, физическая сила и спецсредства не применялись", - говорится в сообщении МВД. В итоге рассредоточенные группы граждан направились к скверу им.Я.Купалы, где прошел несанкционированный митинг. В своем выступлении Александр Козулин призвал собравшихся следовать к зданию объединенного специального приемника-распределителя, чтобы освободить людей, которые ранее были арестованы за участие в несанкционированных мероприятиях. В 16.10 в районе железнодорожного моста на пр.Дзержинского колонну остановили военнослужащие внутренних войск. Сотрудники милиции пытались объяснить собравшимся, что их действия противоправны, однако находившийся во главе колонны Александр Козулин "вступил в откровенный конфликт с сотрудниками органов внутренних дел и умышленно, из хулиганских побуждений, разбил видеокамеру сотрудников милиции". Наиболее активные участники несанкционированных митинга и шествия, в том числе и Александр Козулин, были задержаны силами полка специального назначения ГУВД Мингорисполкома. В настоящее время проводится разбирательство и изучение материалов с целью правовой оценки действий участников акций, сообщает МВД.