Правоохранительные органы Беларуси, России и Украины - объединяйтесь!

Беларусь - за объединение усилий и укрепление взаимодействия с правоохранительными органами России и Украины в борьбе с преступностью. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, встречаясь 7 декабря с главами МВД трех стран.

Рашид Нургалиев, Владимир Наумов и Василий Цушко проводят в Минске совместное совещание, цель которого - поиск адекватных мер в противодействии трансграничной экономической преступности. Александр Лукашенко, принимая у себя министров внутренних дел, акцентировал внимание на важности расширения контактов между правоохранительными органами наших государств.

Александр Лукашенко отметил, что в случае необходимости готов оказать содействие в решении всех возникающих в этой сфере вопросов. Официальный Минск всегда рад принять силовиков трех стран. Кроме того, Беларусь откликнется на призыв провести общее совещание в Украине или России, если это будет в интересах народов наших трех славянских государств, - подчеркнул Президент. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в этой связи назвал состоявшуюся в Минске встречу очень полезной и актуальной.