Правоохранительные органы Беларуси и ФРГ укрепляют сотрудничество

Академия МВД нашей страны получила в дар компьютерное оборудование стоимостью 10 тысяч евро от посольства ФРГ в Беларуси.Оснащенный современной техникой учебный класс будет в распоряжении Международного центра по противодействию торговле людьми. Немецкую криминальную полицию и белорусских силовиков связывает давняя дружба. По словам руководителя пресс-службы посольства ФРГ в Беларуси Маттиаса Бирманна, сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и организованной преступностью должно быть как можно более тесным и доверительным. В этой связи дипломат заявил о готовности и дальше поддерживать белорусских коллег.