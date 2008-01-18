Прямой эфир

Правоохранительные органы Беларуси и ФРГ укрепляют сотрудничество

18 января 2008 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Академия МВД нашей страны получила в дар компьютерное оборудование стоимостью 10 тысяч евро от посольства ФРГ в Беларуси.Оснащенный современной техникой учебный класс будет в распоряжении Международного центра по противодействию торговле людьми. Немецкую криминальную полицию и белорусских силовиков связывает давняя дружба. По словам руководителя пресс-службы посольства ФРГ в Беларуси Маттиаса Бирманна, сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и организованной преступностью должно быть как можно более тесным и доверительным. В этой связи дипломат заявил о готовности и дальше поддерживать белорусских коллег.

Другие новости рубрики

Все новости
18 января 2008 12:59

Продолжается визит делегации МЧС Азербайджана в Беларусь

17 января 2008 14:53

Ротация руководящих кадров в Беларуси будет продолжена

16 января 2008 18:18

Крушение белорусских самолетов в Сомали - террористический акт