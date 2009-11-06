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Правительство Таиланда отозвало своего посла в Камбодже

06 ноября 2009 10:16
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Кроме того будут пересмотрены все соглашения, заключенные между двумя странами, а планы дальнейшего сотрудничества скорректируют.Эти действия – результат назначения находящегося в розыске бывшего премьера Тайланда Таксина Чинавата советником по экономике правительства Камбоджи. Чинавата свергли в результате военного переворота в 2006 году. Позже он смог вернуться в Таиланд, однако после начала судебного процесса по обвинению в коррупции бежал за границу.

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