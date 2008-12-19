Правительство сегодня держало ответ перед парламентариями

Депутатов интересовало, как обеспечивается устойчивость белорусской экономики в шатких мировых финансовых процессах.

При этом вице-премьер отметил, что в стране начата инвентаризация всех госпрограмм, чтобы определиться с их финансированием. Отвечая на вопросы депутатов, министр экономики Беларуси Николай Зайченко сообщил, что в Беларуси планируют ввести налоговый кредит для предприятий. На некоторое время их освободят от уплаты налога на прибыль.

Эта мера более эффективна, чем снижение процентной ставки. Уже подготовлен перечень предприятАнтикризисная программа, разрабатываемая в Совете Министров предусматривает налоговые льготы для производителей, сокращение расходов на второстепенные проекты, поддержку реального сектора и сохранение всех социальных программ. Крупнейшие государственные банки продолжат жилищное кредитование, а рост коммунальных платежей не ударит по карману белорусов.

Последний день – он трудный самый. Рассмотрение законопроектов и открытый диалог с правительством, завершили первую сессию Палаты Представителей Национального собрания четвёртого созыва. Вице- премьер Виктор Буря отвечал на вопросы, которые волнуют сегодня не только депутатов, но и их избирателей.

Крупнейшие белорусские банки способны продолжить кредитование жилищного строительства. И в этом году в Беларуси будет возведено рекордное количество квадратных метров. Это позволят сделать ресурсы четырёх основных государственных банков.

Планируемый рост цен на коммунальные услуги в сопоставлении с доходами населения, будет незначительным. В любом случае, белорусы станут оплачивать только треть от реальной стоимости содержание жилья. Остальное берёт на себя государство, какая бы ситуация ни прогнозировалась в связи с мировым финансовым кризисом.

В последний день работы сессии депутаты рассмотрели в первом чтении сразу три законопроекта. Они касаются интеллектуальной собственности, электросвязи и деятельности подразделений чрезвычайных служб. Предполагается, что на помощь в трудную минуту белорусы смогут и медиков, и пожарных, и милицию вызвать по единому номеру 112.

ий, которые получат льготы по процентной ставке. Ее предполагается снизить на 50%. Тем временем, в белорусских банках оттока вкладов граждан не наблюдается. Белорусы доверяют им. Кроме того, правительство призывает граждан поддержать своего производителя и советует покупать отечественные товары.



Крупнейшие белорусские банки способны продолжить кредитование жилищного строительства. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Беларуси Виктор Буря, отвечая на вопросы парламентариев. Сейчас в основном используется кредитование через четыре госбанка. Они не позволят снизить объёмы жилищного строительства. В этом году в Беларуси будет возведено рекордное количество квадратных метров.