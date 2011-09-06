Правительство России планирует приравнять голодовки в тюрьмах к злостным нарушениям

Правительство России внесло в Госдуму внесен законопроект, который приравнивает «массовые голодовки» и «массовые членовредительства» заключенных к злостным нарушениям, наряду с употреблением наркотиков и организацией бунта, пишет «Новая газета».Клеймо злостного нарушителя автоматически лишает человека права на УДО, заключенный при малейшем нарушении может быть помещен с карцер, а также переведен в другие колонии с более строгим режимом содержания.