Правительство России одобрило таможенный кодекс Таможенного Союза

В пятницу правительство России одобрило договор о таможенном кодексе Таможенного Союза Беларуси, РФ и Казахстана.

На заседании кабинета министров было решено представить договор президенту Дмитрию Медведеву для внесения на ратификацию в Госдуму, передает РИА Новости.

Договор о Таможенном кодексе таможенного союза был подписан в Минске 27 ноября 2009 года, а сам союз фактически появился 1 января 2010 года. Он предполагает применение единых ставок пошлин, общих принципов нетарифного регулирования и отсутствие торговых барьеров и таможенного досмотра, а также более тесное экономическое сотрудничество стран-участниц.

Основные нормы, регулирующие торгово-экономическую деятельность внутри союза, должны заработать с 1 июля 2010 года.