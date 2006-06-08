Правительство России дало разрешение на запуск белорусского спутника "БелКА"

<Щит Союза-2006>: накануне активной фазы учения

В Беларусь сегодня прибывает российский военный контингент для участия в учении <Щит Союза-2006>, которое пройдет с 17 по 25 июня. В нем примут участие почти 9 тысяч военнослужащих, в том числе около двух тысяч - российских, а также штаб 20-й армии Московского военного округа.