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Правительство России дало разрешение на запуск белорусского спутника "БелКА"

08 июня 2006 12:40
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Правительство России разрешило Министерству обороны осуществить запуск с космодрома Байконур белорусского спутника "БелКА". Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров, подписанном премьер-министром Михаилом Фрадковым, сообщает правительственная пресс-служба.Документом определено, что первый белорусский искусственный спутник Земли будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя РС-20 ("Днепр"). Напомним, что запуск спутника "БелКА" намечен на 28 июня.

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