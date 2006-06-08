Правительство России дало разрешение на запуск белорусского спутника "БелКА"
Правительство России разрешило Министерству обороны осуществить запуск с космодрома Байконур белорусского спутника "БелКА". Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров, подписанном премьер-министром Михаилом Фрадковым, сообщает правительственная пресс-служба.Документом определено, что первый белорусский искусственный спутник Земли будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя РС-20 ("Днепр"). Напомним, что запуск спутника "БелКА" намечен на 28 июня.