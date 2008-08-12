Правительство рассмотрит программу развития системы дошкольного образования до 2014-го года

Планируется, что доступность дошкольного образования сохранится, при этом охват детей в Беларуси увеличится до 92% в городской местности и до 85% в сельской. Сейчас 91 и 53% соответственно. В период реализации программы предполагается строительство 73 детских садов и перепрофилирование 65-ти. Должно улучшиться качество медицинского обслуживания детей, будет укреплена материальная база. Сейчас в 4-х тысячах 100 дошкольных учреждениях страны воспитываются и обучаются более 365-ти тысяч детей. Более 40% учреждений работают с перегрузкой.