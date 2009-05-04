Правительство Молдовы в полном составе подало в отставку

Почему это произошло?

Причина отставки - истечение срока мандата нынешнего Кабинета министров и выборы нового парламента. Планируется, что заявление об отставке правительства будет рассмотрено 5 мая на первом заседании молдавского парламента, сформированного по итогам выборов, прошедших 5 апреля 2009 года.

Нынешний Кабинет министров Молдовы под председательством премьер-министра Зинаиды Гречаной был утвержден решением парламента 31 марта 2008 года. Зинаида Гречаная стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Молдовы, сообщает БелТА.

Согласно действующему в Молдове законодательству, кандидатуру на пост премьер-министра страны предлагает президент после консультаций с представителями парламентских фракций. Правящая в Молдове Партия коммунистов имеет в новом парламенте 60 депутатских мандатов из 101. Она располагает необходимым количеством голосов для самостоятельного принятия решения о вотуме доверия новому премьер-министру и его будущему правительству, для чего нужно простое большинство или 51 голос. В то же время, ей не хватает одного голоса для избрания президента (61), который вносит кандидатуру премьер-министра.

Представители оппозиционных парий, которые имеют в парламенте 40 мандатов, заявили ранее о намерении блокировать выборы президента и добиваться тем самым досрочных парламентских выборов. Согласно Конституции Молдовы, в течение 15 дней со дня назначения кандидат на должность премьер-министра обратится к парламенту с просьбой о выражении вотума доверия программе его деятельности и всему списку членов правительства. После этого на основании вотума президент Молдовы назначает членов Кабинета министров.