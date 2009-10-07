Правительство Мальдив проведет заседание под водой

Заседание Кабинета министров Мальдивской Республики пройдет на глубине шести метров 17 октября.

В преддверии этого события, мальдивские министры берут уроки подводного плавания. Таким образом, по словам президента республики Мохаммеда Нашида, чиновники попытаются обратить внимание мирового сообщества на проблемы глобального потепления и подъема уровня морской воды. Сам президент, несмотря на то, что будет председательствовать на заседании, не проходит обучение, поскольку является сертифицированным ныряльщиком, сообщают информагентства.

Сообщается, что место подводного заседания уже подготовлено. Министры в водолазных костюмах будут обмениваться мнениями при помощи заранее подготовленных табличек и жестов. Каждого министра будет сопровождать персональный инструктор по дайвингу и телохранитель из числа военных. В погружении будут участвовать 14 членов правительства, за исключением одного, имеющего медицинские противопоказания к нырянию.