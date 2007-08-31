Правительство делает акцент на поступательное развитие

31 августа Совет министров рассмотрел прогноз социально-экономического развития на 2008 год.

Рост основных показателей запланирован на уровне этого года. Так темп роста внутреннего валового продукта в 2008 году может составить 107,5 108,5%. Реальные денежные доходы населения увеличатся на 8-9%. Инвестиции в основной капитал - на 15-17%. Темп наращивания объема производства в следующем году необходимо обеспечить по верхней планке прогноза. Так как именно за счет создания новых производств и новых видов продукции белорусские предприятия смогут укрепить свои позиции на внешних рынках. В проекте бюджета на 2008 год предусмотрена максимальная поддержка инвестиционных проектов, поэтому главный финансовый документ страны будет с дефицитом.

Беларусь добилась за последние годы существенных успехов в социально-экономическом развитии и впечатляющих макроэкономических показателей - такова позиция международного валютного фонда. Эксперты влиятельной организации отмечают достижения Беларуси, выражающиеся в "быстром экономическом росте и снижении инфляции". В объяснение они указали, что эти достижения "отражают в целом осмотрительную финансово-бюджетную и денежно-кредитную политику, а также мощный рост у стран-партнеров" Беларуси. В 2008 году отечественные экономисты предусмотрели снижение налоговой нагрузки на 110% к ВВП - и это решение наверняка получит поддержку международных экспертов.

Повышение ставки НДС до 20% будет снивелировано отменой одного из оборотных налогов. Также специалисты ратуют за отмену нескольких неэффективных сборов, которые взимают на региональном уровне. Таким образом будет обеспечено снижение затрат предприятий и повышение конкурентоспособности белорусских товаров за рубежом. Снижение налоговой нагрузки повлияет на инфляционные процессы. Но существенного роста цен не будет. Инфляция в 2008 году не должна превысить 8% рубеж.

Нововведения в налоговой политике выгодны предприятиям-экспортерам. В свою очередь это большой минус для организаций, ориентированных на импорт продукции. В Правительстве предусмотрели ряд мер по устранению негативных тенденций во внешней торговле. Отрицательное сальдо должно сократиться в следующем году на 700 миллионов долларов.

