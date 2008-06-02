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Правительство Беларуси утвердило программу переписи населения

02 июня 2008 18:30
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Старт глобальному пересчету дадут 14 октября 2009-го. Основная задача предстоящей кампании - получить максимально объективные данные. На их основе будет выработана эффективная социально-экономическая политика.

Новые технологии позволят сократить бюджет масштабного мероприятия. Перепись - дело совсем недешевое. Она обойдется бюджету в 1 доллар в эквиваленте на человека.

В переписном листе несколько десятков вопросов, разбитых на блоки. Заполнить его самостоятельно и без ошибок непросто. Для этого нужна специальная подготовка. Ее пройдут более 40 тысяч человек.

Вопросов в этот раз будет больше. Особое внимание уделят миграционным потокам и занятости. Также каждый из белорусов пройдет и проверку компьютерных знаний.

В октябре прошлого года на пробной переписи в Молодеченском районе уже отработали механизм. Главное отличие - теперь при подсчетах исключен человеческий фактор. Данные будет обрабатывать компьютер. Поэтому процент погрешности станет ниже.

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