Правительство Беларуси утвердило программу переписи населения

Старт глобальному пересчету дадут 14 октября 2009-го. Основная задача предстоящей кампании - получить максимально объективные данные. На их основе будет выработана эффективная социально-экономическая политика.



Новые технологии позволят сократить бюджет масштабного мероприятия. Перепись - дело совсем недешевое. Она обойдется бюджету в 1 доллар в эквиваленте на человека.



В переписном листе несколько десятков вопросов, разбитых на блоки. Заполнить его самостоятельно и без ошибок непросто. Для этого нужна специальная подготовка. Ее пройдут более 40 тысяч человек.



Вопросов в этот раз будет больше. Особое внимание уделят миграционным потокам и занятости. Также каждый из белорусов пройдет и проверку компьютерных знаний.



В октябре прошлого года на пробной переписи в Молодеченском районе уже отработали механизм. Главное отличие - теперь при подсчетах исключен человеческий фактор. Данные будет обрабатывать компьютер. Поэтому процент погрешности станет ниже.