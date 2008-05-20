Правительство Беларуси приняло решение о выделении гуманитарной помощи Китаю

В зоне землетрясения, которая по площади равна почти половине территории Беларуси, разрушено практически все: здания, дороги и коммуникации. Около 5 миллионов людей остаются на улице без крова. Палатки и одеяла будут доставлены из Беларуси в Китай специальным рейсом.



В Китае объявлен национальный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. На всех континентах в посольство КНР в эти дни приходят люди. Приносят цветы и оставляют записи в Книге соболезнований. Свою скорбь и сочувствие выражают и белорусы.

