Правительство Беларуси ответило на вопросы парламентариев

Заместитель премьер-министра Андрей Кобяков подвёл итог социально-экономического развития страны за прошедшие месяцы 2007 года.

Темпы роста высокие, прогнозы выполняются. Объем внешних инвестиций в Беларусь за 9 месяцев уже превысил 3 миллиарда долларов. Особой задачей в этой сфере правительство считает усиление инновационной направленности инвестиций.

Одной из главных проблем экономики Беларуси по-прежнему остается рост отрицательного сальдо. На правительственном уровне сейчас готовится программа по совершенствованию системы оказания господдержки предприятиям. Ее суть - уход от массовых раздач преференций и переориентации на поддержку перспективных инновационных направлений.

По итогам 9 месяцев в республике зарегистрировано тысяча 400 убыточных предприятий, это почти на 300 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.