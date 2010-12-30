Правительство Беларуси, наниматели и профсоюзы подписали генеральное соглашение на 3 года

Документ затрагивает интересы большинства населения республики. Оно определяет заработную плату, доходы и уровень жизни населения, социальные гарантии, развитие рынка труда, а также гарантии занятости.

По сути, соглашение отражает программу социально-экономического развития страны на пятилетку. А значит, говорит о реальных возможностях белорусской экономики. При этом предприятиям, в зависимости от их успешности, оставляют варианты развития, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Некоторые пункты — два компромиссных пункта — мы оставили в той редакции, как наши предложения, пожелания коллективам. А коллективы, исходя из своих возможностей — в январе-марте будет волна подписания коллективных договоров — уже будут принимать решения в рамках, которые мы обозначили.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы пришли к реальности — той, которая заложена в этих документах. Она на более высоком уровне, чем в прошлые годы, чем прошлые соглашения. Это значит, что люди получат больше доходов, у них увеличатся пенсии, пособия.