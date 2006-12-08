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Правительство Беларуси и ЮНИСЕФ подвели итоги своего сотрудничества за 2006 год

08 декабря 2006 12:10
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Напомим, наша страна на протяжении этого года председательствовала в исполнительном комитете детского фонда ООН.За это время разработаны новые программы по здравоохранению, питанию и защите интересов детей. По инициативе Беларуси бюджет ЮНИСЕФ был увеличен в три раза до 75 млн. долларов. На сегодняшнем заседании обсудили проект программы для Беларуси на следующий год. В ней изложены конкретные механизмы ее исполнения. Подобной нет ни в одной стране СНГ. Самое важное направление - всестроняя поддержка семьи. На реализацию проекта Беларуси будет выделено 5 млн. долларов.

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