Правительство Беларуси и ЮНИСЕФ подвели итоги своего сотрудничества за 2006 год

Напомим, наша страна на протяжении этого года председательствовала в исполнительном комитете детского фонда ООН.За это время разработаны новые программы по здравоохранению, питанию и защите интересов детей. По инициативе Беларуси бюджет ЮНИСЕФ был увеличен в три раза до 75 млн. долларов. На сегодняшнем заседании обсудили проект программы для Беларуси на следующий год. В ней изложены конкретные механизмы ее исполнения. Подобной нет ни в одной стране СНГ. Самое важное направление - всестроняя поддержка семьи. На реализацию проекта Беларуси будет выделено 5 млн. долларов.