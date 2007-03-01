Правительственный кризис в Италии разрешился

Кабинет министров Романо Проди остается у власти. Накануне его сторонники получили вотум доверия в сенате. Напомним, Проди, пришедший к власти в результате парламентских выборов в апреле 2006 года, подал в отставку 21 февраля. Однако президент Италии не одобрил это решение и поставил вопрос о вотуме доверия кабинету перед обеими палатами парламента. При этом итальянские аналитики убеждены, что нынешнему кабинету не удастся продержаться больше нескольких месяцев.