Прямой эфир

Правительственный кризис в Италии разрешился

01 марта 2007 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кабинет министров Романо Проди остается у власти. Накануне его сторонники получили вотум доверия в сенате. Напомним, Проди, пришедший к власти в результате парламентских выборов в апреле 2006 года, подал в отставку 21 февраля. Однако президент Италии не одобрил это решение и поставил вопрос о вотуме доверия кабинету перед обеими палатами парламента. При этом итальянские аналитики убеждены, что нынешнему кабинету не удастся продержаться больше нескольких месяцев.

Другие новости рубрики

Все новости
28 февраля 2007 16:36

Министры иностранных дел Союзного государства обсудят вопросы внешней политики

28 февраля 2007 09:36

В Италии говорят о доверии кабинету Романо Проди

27 февраля 2007 14:48

Условия оформления визы в Болгарию для белорусов останутся прежними