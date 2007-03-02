Правительственный кризис в Италии разрешен

В нижней Палате страны пройдет голосование о вотуме доверия кабинету Романо Проди. По мнению обозревателей, правящая коалиция может получить необходимое количество голосов. В среду кабинет Проди получил поддержку верхней Палаты парламента. За то, чтобы действующий премьер сохранил свой пост, проголосовали 162 сенатора, при 157 голосов "против".

Правительственный кризис в Италии разгорелся после того, как парламент страны отказался поддержать внешнеполитический курс Правительства. Речь шла об участии Италии в военной операции в Афганистане.