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Правительственная делегация Беларуси с визитом в Казахстане

09 ноября 2009 07:25
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Ожидается, что сегодня пройдут встречи с президентом и премьер-министром Казахстана.Эта республика занимает третье место в объеме внешней торговли Беларуси со странами СНГ после России и Украины. В январе-сентябре нынешнего года товарооборот между двумя государствами превысил 288 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта – грузовики, тракторы, шины, мебель, бытовая техника, молоко и молочные продукты. В нынешнем году увеличены поставки в Казахстан сахара, лекарств, ковров, радиаторов и сельхозтехники.
# Экономика

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