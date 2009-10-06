Позиция стран ОДКБ должна быть усилена в международных организаций

Об этом сегодня заявил спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко на встрече с представителями комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по обороне и безопасности.

В течение трехдневного визита в нашу страну парламентариев военно-политического блока пройдет ряд встреч с белорусскими силовиками, представителями министерств и предприятий.

Речь пойдет о таких вопросах как унификация законодательств в рамках ОДКБ и создании Коллективных сил оперативного реагирования. Рассмотрят и предложение о формировании новой архитектуры европейской безопасности.

- Мы постоянно говорим, что никому не угрожаем, наша цель оборонительная – создание этой организации. Но, конечно, мы должны поддерживать обороноспособность наших государств на том уровне, который нам необходим, – сказал Владимир Андрейченко, председатель палаты представителей национального собрания Республики Беларусь.