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Позиция стран ОДКБ должна быть усилена в международных организаций

06 октября 2009 11:24
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Об этом сегодня заявил спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко на встрече с представителями комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по обороне и безопасности.

В течение трехдневного визита в нашу страну парламентариев военно-политического блока пройдет ряд встреч с белорусскими силовиками, представителями министерств и предприятий.

Речь пойдет о таких вопросах как унификация законодательств в рамках ОДКБ и создании Коллективных сил оперативного реагирования. Рассмотрят и предложение о формировании новой архитектуры европейской безопасности.

- Мы постоянно говорим, что никому не угрожаем, наша цель оборонительная – создание этой организации. Но, конечно, мы должны поддерживать обороноспособность наших государств на том уровне, который нам необходим, – сказал Владимир Андрейченко, председатель палаты представителей национального собрания Республики Беларусь.

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