Позиция белорусских властей остаётся неизменной: проблемы с союзом поляков могут быть решены только внутри самой организации и в соответствии с белорусскими законами

Любые попытки извне оказать влияние на ситуацию с Союзом поляков в Беларуси или попытки заставить белорусские власти поддержать какую-либо из сторон – не только не приемлемы, но и контрпродуктивны.

Об этом говорится в открытом письме посла Беларуси при европейских структурах в Брюсселе – Владимира Сенько, его публикуют сегодня ведущие европейские СМИ.

– Отсутствие территориальных, религиозных и этнических конфликтов – одно из главных достижений белорусского независимого государства. Соблюдение прав и свобод всех этнических групп, всесторонняя поддержка их общественной деятельности остается ключевым элементом внутренней политики государства, на который выделяются существенные бюджетные средства.

Владимир Сенько подчеркивает, что собственность польских общественных организаций останется в руках белорусских граждан с польскими корнями.

– Мы были удивлены, узнав, что польские представители направили этот вопрос на рассмотрение в Брюссель. Реакция чиновников евроструктур явно несоразмерна сути проблемы. В отдельных заявлениях вместе с обвинениями в адрес Беларуси звучали также угрозы введения политических и экономических санкций.

Дипломат выразил серьезную озабоченность «предвзятой реакцией польских СМИ и отдельных официальных структур, имевшей место искаженной интерпретации реального положения польского национального меньшинства». По его словам, они не учитывают мнение абсолютного большинства общественных организаций. Посол подчеркнул, что позиция белорусских властей остаётся неизменной: проблемы с СПБ могут быть решены только внутри самой организации и в соответствии с белорусскими законами.