Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Дорогие соотечественники! В этот весенний день мы славим Труд как великое благо созидания, средство для достижения прочного и стабильного положения государства и общества, достойной и обеспеченной жизни каждой семьи.В нашей стране трудящиеся имеют реальные гарантии - право на труд и отдых, бесплатное образование и медицинское обслуживание, социальную защиту и неуклонное повышение благосостояния людей.

Следуя многолетней традиции, в канун Первомая мы выражаем уважение и признательность наиболее отличившимся, добросовестным работникам, передовикам производства, наставникам молодежи.

Поздравляю с Праздником труда ветеранов, среднее поколение, вносящее основной вклад в динамичное развитие страны, и нашу молодую смену, которой предстоит строить сильную и процветающую Беларусь.

От всей души желаю вам, дорогие сограждане, успехов в профессиональной деятельности, счастья в личной жизни, здоровья, прекрасного настроения.