Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда

Следуя многолетней традиции, в канун Первомая мы выражаем уважение и признательность наиболее отличившимся, добросовестным работникам, передовикам производства, наставникам молодежи.
Поздравляю с Праздником труда ветеранов, среднее поколение, вносящее основной вклад в динамичное развитие страны, и нашу молодую смену, которой предстоит строить сильную и процветающую Беларусь.
От всей души желаю вам, дорогие сограждане, успехов в профессиональной деятельности, счастья в личной жизни, здоровья, прекрасного настроения.