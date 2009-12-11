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Повестка дня белорусского Парламента

11 декабря 2009 09:27
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Ну а депутаты сегодняшний день начали с обсуждения во втором чтении трех главных финансовых документов страны - законопроекта о республиканском бюджете на 2010 год, проекта особенной части Налогового кодекса и внесении поправок в его общую часть. Вниманию парламентариев также поправки в избирательное законодательство Беларуси и проект закона «О статусе военнослужащих». Перечень социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, планируется расширить.

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