Прямой эфир

Постпреды стран СНГ готовятся к предстоящему заседанию Совета глав правительств стран Содружества

16 сентября 2008 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в Минске они обсудят повестку дня мероприятия, которое пройдет в Кишиневе. В проекте пока 34 вопроса. В их числе: стратегия экономического развития стран Содружества и приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта до 2020 года. Главам правительств также будет предложено обсудить комплекс совместных мер по повышению продовольственной безопасности, проекты соглашений об основных принципах политики в области валютного регулирования, о сотрудничестве в создании информ-систем паспортно-визовых документов нового поколения, проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и другие документы.

Другие новости рубрики

Все новости
16 сентября 2008 07:50

В Израиле остались сутки до начала голосования на выборах нового главы правящей партии – "Кадима"

16 сентября 2008 07:46

Российские стратегические бомбардировщики ТУ-160 успешно завершили тренировочные полеты над Карибским морем

15 сентября 2008 16:55

Беларусь – надежный союзник Китайской Народной республики