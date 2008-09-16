Постпреды стран СНГ готовятся к предстоящему заседанию Совета глав правительств стран Содружества

Сегодня в Минске они обсудят повестку дня мероприятия, которое пройдет в Кишиневе. В проекте пока 34 вопроса. В их числе: стратегия экономического развития стран Содружества и приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта до 2020 года. Главам правительств также будет предложено обсудить комплекс совместных мер по повышению продовольственной безопасности, проекты соглашений об основных принципах политики в области валютного регулирования, о сотрудничестве в создании информ-систем паспортно-визовых документов нового поколения, проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и другие документы.