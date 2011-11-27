Постоянный представитель Беларуси при НАТО Андрей Евдоченко: С НАТО у нас пойдут достаточно нормальные отношения в следующем году

Очевидно, что Беларусь попадает в периметр конфликта между Россией и НАТО. Сергей Доренко в интервью программе "Картина мира" подчеркнул, что Беларусь для России, по крайней мере, лишние 600 километров до границы с НАТО . В то же время следует помнить, что кроме военно-политического союза с Россией, Беларусь выстраивает и свои отношения с Североатлантическим альянсом. На вопросы Юрия Козиятко ответит чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия, постоянный представитель нашей страны при НАТО Андрей Евдоченко.

Андрей Александрович, а что Вы думаете о размещении новых систем вооружения в Европе?

Андрей Евдоченко: Собственно, новое оружие, новые военные точки, новые системы вооружения — это всегда новая гонка вооружений. Я думаю, что это все-таки больше вопрос, конечно, не столько НАТО в целом, сколько отношений США и Российской Федерации. Я не думаю, что если какой-то член НАТО будет против того, чтобы на его территории были размещены эти системы ПРО, то США очень сильно задумается над этим вопросом. Со своей стороны, я считаю, что абсолютно правильно Российская Федерация ставит вопрос, и мы, как партнеры России, ответственные партнеры России, поддерживаем ее в этом. Не может быть безопасности одних государств, или одних блоков, за счет безопасности других. И Беларусь, безусловно, крайне заинтересована с том, чтобы все-таки был найден компромисс в этом вопросе, поскольку мы как раз то государство, возле границ которого и будет располагаться эта новая система.

А как это скажется на отношениях Беларуси и НАТО? И как эти отношения сегодня выстраиваются?

Андрей Евдоченко: Собственно говоря, НАТО очень прагматично подходит к сотрудничеству с Беларусью. Конечно, НАТО вынуждено учитывать те политические моменты, которые сегодня есть в отношениях между Западом и Беларусью. Вместе с тем, есть ряд конкретных проектов, в которых интерес НАТО гораздо больше, чем Беларуси. Я могу сказать, например, что белорусы помогают государствам альянса в транзите их грузов через территорию нашей страны в Афганистан. Мы также работаем по соглашению об обратном вывозе грузов. Собственно, Беларусь — самый короткий, и самый эффективный, и дешевый для НАТО путь. Руководство альянса эту помощь высоко ценит, нам неоднократно это подтверждали. Есть у нас программа индивидуального партнерства с НАТО, которая подразумевает ряд конкретных мероприятий в различных областях. Ряд мероприятий у нас пока имеют отложенный характер. Но, в принципе, я думаю, что с НАТО у нас пойдут достаточно нормальные отношения в следующем году.