Постоянное представительство Беларуси при ООН отмечает полувековой юбилей

Белорусские дипломаты активно участвуют в разработке и принятии актуальных проектов. Решение об открытии представительства 50 лет назад приняли на Совете Министров БССР. В Нью-Йорке к работе приступили уже в сентябре. Тогда в составе делегации было всего два человека. Только через год штат Постоянного представительства республики увеличился до 8 сотрудников. Работать предстояло в непростых условиях. В 1958 году белорусские дипломаты арендовали часть здания чешского Представительства. В собственном помещении американская сторона Беларуси отказала. Тем не менее, уже совсем скоро белорусские дипломаты стали инициаторами важных решений.



Сегодня Беларусь в мире не просто признают, к ее мнению прислушиваются. Большое внимание сегодня уделяется реализации инициативы, которую выдвинул Президент Беларуси на саммите ООН три года назад. Это проект по формированию глобального партнерства против рабства и торговли людьми, развитие взаимодействия с Детским фондом ООН по реализации проектов, направленных на воспитание и охрану здоровья детей в Беларуси. Особое место занимает чернобыльская тематика. Постоянное представительство при ООН обеспечивает участие белорусских делегаций в работе главных органов организации. И уже 3 июня в Нью-Йорке по инициативе Беларуси пройдут дебаты Генассамблеи ООН по торговле людьми.

