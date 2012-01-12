Посредников в Беларуси прижмут

Президент Беларуси требует отрегулировать посредническую деятельность. У главы государства сегодня обсуждали меры, которые помогут сократить порой необоснованно длинную торговую цепочку.

Комитет госконтроля предлагает осуществлять закупки по максимуму у производителей товаров или официальных представителей. Окончательное решение должно быть оформлено до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема посредничества возникла не впервые. Не так давно большой резонанс вызвала история с Белорусской калийной компанией. Когда выяснилось, что государство теряет колоссальные деньги на продаже удобрений как раз таки из-за посредников. Но в целом речь идет не только о лишних звеньях в цепочке «покупатель-продавец» при продаже белорусских товаров, но и при закупках импортного.



Этот вопрос глава государства называет «наболевшим». Неоднократно президент поручал Комитету госконтроля и правоохранительным органам пресекать всякое посредничество. В масштабах всей страны такая «помощь» в сделках часто оказывается «медвежьей услугой».

Александр Лукашенко, президента Беларуси:

Государство и экономика несут потери из-за того, что образовался целый паразитический слой жирующих на спекуляциях. Выявляются случаи, когда и белорусский товар закупают через посредников. Эта проблема стала криминальной. Прежде всего, потому что посредники - это в основном родственники, дети, приближенные, друзья отдельных руководителей, которые закупают подобный товар, будь то белорусский или импортный, и таких случаев уйма.



В принципе и до этого момента для предприятий существовал определенный порядок госзакупок. Речь шла о бюджетных деньгах. Но антипосреднические нормы не затрагивали статью расходов собственных средств. Их трата — на усмотрение руководителей. Комитет госконтроля выступает за эффективность и рациональность. Предложение ведомства — работать без посредников и в том случае, когда дело касается собственных финансов предприятия.



Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Для крупных предприятий в осуществлении закупок не будет шоком, поскольку такая практика есть. На РУП «МТЗ», ЗАО «Атлант» и концерне «Беллегпром» действуют локальные акты, определяющие требование к осуществлению закупок за счет собственных средств. При этом РУП «МТЗ» такие закупки осуществляет с применением процедур оформления конкурентного листа и закупки из одного источника. В ЗАО «Алтлант» и концерне «Беллегпром» определено, что закупки осуществляются преимущественно у поставщиков, являющихся производителями товаров.



Александр Лукашенко, президента Беларуси:

Принятие данного документа не должно парализовать экономику. Но документ должен быть достаточным и всеобъемлющим. Под действие этого указа подпадает лишь часть акционерных обществ. А остальные? Указ должен быть таким, чтобы по нему можно было работать. Почему это не сделано?

Правительство ищет резервы — они есть, например, в совершенствовании закупок импорта. Но в целом уже давно стараются работать по принципу «напрямую». В рамках госпрограмм приобретение товаров идет у белорусских производителей. Также и при строительстве гособъектов. Действует и институт специмпортеров.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Большинство органов установили порядок осуществления закупок за счет собственных средств для подчиненных организаций. В основе такого порядка конкурсная система государственных закупок, потому что заключение договоров с производителем не исключает возможные злоупотребления. Могут быть и другие производители, которые могут предложить более выгодные условия. Вопросы конкурса и конкуренции эффективны, и в этом видится гласность и прозрачность процесса заключения соответствующих договоров.



Грести всех под одну гребенку на намерены. Учитывать будут и специфику отрасли. Работа «Белнефтехима» отличается, например, от легпрома. Тем более, есть случаи, когда сотрудничать с производителем или официальным представителем нет возможности. Или закупка малой партии товара будет нерентабельна. Но тут уже нужно держаться «золотой середины», считает Александр Лукашенко. А вот частника обсуждаемые меры и вовсе не затронут. Ответственность же за эффективность закупок ляжет на плечи министров и губернаторов. Свести все нормы должны в единый документ.

Александр Лукашенко, президента Беларуси:

Я не буду вмешиваться в решение этого вопроса. Правительство примет свое решение с учетом того, что наработано. Но ответственность с правительства. По уголовному кодексу. Надо вместе с правоохранительными органами усилить контроль над этой ситуацией.

Окончательное решение по посреднической деятельности должно быть оформлено до конца февраля.