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Посольство Великобритании в Беларуси вводит новые правила оформления виз

02 марта 2007 09:31
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С 1 апреля заявления на въезд в Соединенное Королевство можно будет подать только в системе on-line, которая успешно функционирует уже более чем в 40 странах мира. Кроме того, с 1 апреля консульский сбор за визы можно будет вносить через Интернет, используя систему World Pay. Она позволяет принимать платежи с целого ряда банковских карт, а также дает возможность спонсорам вне Белоруссии заполнить заявление и оплатить визу от имени тех, кого они приглашают в Соединенное Королевство.

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