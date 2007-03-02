Посольство Великобритании в Беларуси вводит новые правила оформления виз

С 1 апреля заявления на въезд в Соединенное Королевство можно будет подать только в системе on-line, которая успешно функционирует уже более чем в 40 странах мира. Кроме того, с 1 апреля консульский сбор за визы можно будет вносить через Интернет, используя систему World Pay. Она позволяет принимать платежи с целого ряда банковских карт, а также дает возможность спонсорам вне Белоруссии заполнить заявление и оплатить визу от имени тех, кого они приглашают в Соединенное Королевство.