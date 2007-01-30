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Посольство Польши в Минске изменило порядок обращения граждан за въездными визами

30 января 2007 14:48
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Для получения польской визы желающие должны лично прийти в посольство.Персональные данные введут в компьютерную систему и назначат время следующего визита. В назначенное время в визовую службу посольства необходимо предоставить комплект документов и заполнить анкету. Сейчас проблем с получением польской визы в ускоренном порядке не существует. Однако, за ускоренное оформление визы - в течение дня - дополнительно взимается 30 евро. Консульский сбор за получение однократной визы составляет 5 евро. По данным посольства Польши, в прошлом году в Польшу со стороны Беларуси въехало без малого 4 миллиона человек.

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