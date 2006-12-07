Посольство Польши в Беларуси ввело новую форму виз для граждан

Они предназначены для тех, кто нуждается в срочном выезде. Экспресс-виза может быть оформлена в течение нескольких часов, консульский сбор за ее выдачу составляет $38. В настоящее время обычная однократная виза стоит $6, многократная - $30.До вступления Польши в Шенгенскую зону, которое запланировано на начало 2008 года, размер консульских сборов останется на прежнем уровне. Ежедневно консульский отдел посольства Польши выдает порядка 500 виз. В период рождественских праздников документы можно будет сдать в любой рабочий день, кроме 26 декабря.