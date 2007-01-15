Посольство Польши перешло на евро

Консульские сборы за выдачу виз в Польшу с 15 января будут приниматься только в евро. Стоимость однократной визы составит 5 евро, двукратной - 8, многократной - 24. За транзитную однократную визу нужно будет заплатить 12 евро, за двукратную - 24, многократную - 36. Дополнительный сбор за экспресс-визу - 30 евро.

Как пояснили в посольстве, речь не идет о повышении их стоимости. Раньше сбор принимался как в евро, так и в долларах. С середины января консульские службы посольства Польши, работающие на территории Беларуси, во всех своих расчетах переходят на евро.