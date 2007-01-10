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Посольство Польши переходит на евро

10 января 2007 12:09
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Консульские сборы за выдачу виз в Польшу с 15 января будут приниматься только в евро. Стоимость однократной визы составит 5 евро, двукратной - 8, а многократной - 24. За транзитную однократную визу нужно будет заплатить 12 евро, за двукратную - 24, многократную - соответственно - 36. Дополнительный сбор за экспресс-визу - 30 евро. Как пояснили в посольстве, речь не идет о повышении стоимости виз. С середины января консульские службы посольства Польши, работающие на территории Беларуси, во всех своих расчетах переходят на евро.

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