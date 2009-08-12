Посол Великобритании: Умственный капитал белорусской молодёжи привлекателен для инвесторов

– Беларусь и Европейский союз должны делать все возможное для расширения сотрудничества и в политике, и в экономике, – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Найджел Гулд-Дэвис.

Он отметил значительный прогресс в совершенствовании белорусского бизнес-климата. По его словам, интерес к нам со стороны инвесторов заметно вырос. Британцы готовы вкладывать деньги в те сферы, где созданы прозрачные условия для бизнеса.

– В мировых кризисных условиях надо делать все возможное, чтобы рекламировать как можно активнее страну. Я лично считаю, что именно умственный капитал молодежи здесь особенно привлекателен и перспективен для иностранных инвесторов, – считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Найджел ГУЛД-ДЭВИС.