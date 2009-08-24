Посол Украины в Беларуси: Мы партнёры серьезные и надолго

Украина отмечает главный государственный праздник

18 лет назад, 24 августа 1991 года Верховная Рада провозгласила независимость украинского государства, а 1 декабря того же года более 90 процентов граждан поддержали инициативу правительства. В течение 18 лет двусторонние отношения Беларуси и Украины активно развиваются. Страны взаимодействуют в политической, экономической, научно-технической, военной и гуманитарной сферах.

- И украинцы, и белорусы в одно время строили свою государственность. У Украины и Беларуси очень сбалансированные торговые отношения. Мы партнёры серьезные и надолго, - рассказал Игорь Лиховый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь.

С национальным праздником Президента Украины Виктора Ющенко поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. Беларусь высоко ценит традиционно дружественные отношения с Украиной, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства, отметил Президент.

- Конструктивный характер наших встреч является дополнительным подтверждением искренней заинтересованности в укреплении сложившихся связей, - подчеркнул он. Белорусский лидер выразил уверенность, что всестороннее партнерство будет и впредь активно и динамично развиваться, способствовать поддержанию высокого уровня взаимодействия.