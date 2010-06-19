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Посол Германии Гебхардт Вайс прекращает свою работу в Беларуси

19 июня 2010 09:25
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Отношения Беларуси с Германией улучшились. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в нашей стране.

Завершая свою дипмиссию, Гебхардт Вайс подчеркнул, что мировой финансово-экономический кризис не помешал развитию экономических отношений Беларуси и Германии – товарооборот растёт, инвестиции увеличиваются. Более того, страны возобновили работу белорусско-германского совета экономического сотрудничества.

Гебхардт Вайс, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Беларусь:
Мне кажется, что с Беларусью у Германии, может быть, после России — самые развитые структуры взаимоотношений. В экономике дела развиваются, несмотря на кризис, неплохо.

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