Посол Германии Гебхардт Вайс прекращает свою работу в Беларуси

Отношения Беларуси с Германией улучшились. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в нашей стране.

Завершая свою дипмиссию, Гебхардт Вайс подчеркнул, что мировой финансово-экономический кризис не помешал развитию экономических отношений Беларуси и Германии – товарооборот растёт, инвестиции увеличиваются. Более того, страны возобновили работу белорусско-германского совета экономического сотрудничества.

Гебхардт Вайс, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Беларусь:

Мне кажется, что с Беларусью у Германии, может быть, после России — самые развитые структуры взаимоотношений. В экономике дела развиваются, несмотря на кризис, неплохо.