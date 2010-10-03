Посол Беларуси в Турции: Обсуждается вопрос отмены виз для поездок в туристических целях

Накануне вечером в ходе рабочей поездки в Турцию Александр Лукашенко встретился с президентом страны Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне вечером Александр Лукашенко пообщался со своим турецким коллегой. Встреча с Абдуллой Гюлем проходила в резиденции Тарабья и продлилась около двух часов. Александр Лукашенко отметил высокий уровень и продуктивность белорусско-турецких политических контактов. В свою очередь, Абдулла Гюль выразил уверенность в успешной реализации намеченных проектов.

Также накануне состоялась и встреча Президента Беларуси и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходили в стамбульской резиденции — дворце Долмабахче. Темой диалога политиков стало состояние двусторонних отношений и наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Это уже третий по счету визит белорусского лидера в Турецкую Республику. Впервые Александр Лукашенко посетил Турцию 14 лет назад. В 1996 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Сегодня обе республики стремятся выйти на уровень стратегического партнерства. Накопленный опыт в реализации совместных проектов свидетельствует о том, что страны могут успешно сотрудничать по всему спектру интересующих вопросов. В южной республике в ближайшее время планируют наладить совместную сборку белорусских тракторов и автомобилей. Впрочем, ежегодно турецкие автопроизводители собирают более миллиона легковых машин, большая часть которых уходит на европейский рынок. Турецкая сторона сегодня заинтересована и в сотрудничестве по проекту «Викинг». Такое взаимодействие позволит белорусско-литовско-украинскому контейнерному поезду выйти на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки. Еще одно перспективное направление — лёгкая промышленность. В Беларуси востребован опыт крупных турецких компаний этой отрасли. Существенный потенциал для развития двустороннего взаимодействия есть также в области науки и технологий, образования и туризма, транспорта и логистики.

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Уже в ближайшее время стороны планируют начать проработку конкретных проектов по кооперации в автомобильной, тракторной, лёгкой промышленности. Турецкая сторона проявила интерес к развитию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, включая поставки белорусской продукции животноводства. Президент Беларуси пригласил турецкие компании к более активному сотрудничеству и инвестированию в строительную область.

В ходе состоявшейся встречи стороны отметили рост количества поездок граждан Турции и Беларуси, как в деловых, так и в туристических целях. В этой связи обсужден вопрос отмены виз для поездок граждан в туристических целях.

3 октября Александр Лукашенко встретился в Стамбуле с Константинопольским Патриархом Варфоломеем — одним из наиболее уважаемых и авторитетных иерархов Православной церкви. Глава белорусского государства и Патриарх обсудили взаимоотношения церкви и общества. Александр Лукашенко рассказал о том, как в нашей стране складываются отношения между властью и Православной церковью и о межконфессиональной ситуации в Беларуси. Президент сказал, что он будет всегда рад видеть Патриарха Варфоломея на белорусской земле. Затем глава государства посетил храм, осмотрел находящиеся в нем христианские святыни и зажег свечу.