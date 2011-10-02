Посол Беларуси в Австрии: Если бы соседи не поддержали нас, за Беларусью могла последовать любая другая страна

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Валерий Воронецкий — человек, который в МИД Беларуси долгое время курировал европейский вектор и сейчас назначен послом нашей страны в Австрии.

Впервые на саммите «Восточного партнёрства» пятёрка стран — наших коллег по этому проекту — выступили в защиту своих интересов, подчёркиваю, коллективных интересов. Чего, вероятно, не ожидали европейские дипломаты, которые рассчитывали на принятие антибелорусского пункта в итоговой декларации. А вот не получилось. Как Вы можете оценить такое единство?

Валерий Воронецкий: Конечно, если бы в этой ситуации наши партнёры по «Восточному партнёрству», наши соседи — Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия — не поддержали нас, то это дальше бы имело свою логику развития. Поскольку следующими — кстати, уже на этом саммите вносились предложения по Украине, имея в виду определённые упоминания Украины в негативном контексте в итоговой декларации «Восточного партнёрства» — это говорит о том, что за Беларусью могла последовать любая другая страна. И в общем-то, процесс давления, процесс, скажем так, подгонки под свои задачи, в том числе и геополитические, набирал бы обороты.

Наши партнёры, естественно, этот осознали и поняли, что «Восточное партнёрство» в равной степени принадлежит и им.

Несколько лет назад «Восточное партнёрство» задумывалось как проект, как площадка для сближения интересов, в том числе экономических, Евросоюза и шестёрки постсоветских стран. Насколько сегодня отвечает этим задачам этот проект?

Валерий Воронецкий: Наиболее реальное, что могут почувствовать наши граждане и субъекты хозяйствования, это возможность облегчения торговых обменов, развитие экономической деятельности. Я думаю, что все ждут от «Восточного партнёрства» облегчения визового режима — это одно из важнейших направлений, по которому и Беларусь работает. С тем, чтобы не было тех преград, тех ограничений, которые сегодня есть при пересечении границы между странами «Восточного партнёрства» и Европейским союзом.

Пока есть то, что есть. А не рассматривается ли вариант выхода Беларуси из этого проекта? Нужно ли нам партнёрство в таком виде, в каком оно есть сейчас?

Валерий Воронецкий: Я бы не рассматривал такой вариант, поскольку этот проект в интересах и Европейского союза, и стран-партнёров. Мы все живём на одном общеевропейском континенте, мы все заинтересованы в формировании общеевропейского экономического и культурного пространства. Мы живём столетиями и тысячелетиями вместе, и поэтому нам в любом случае надо находить какие-то формы — одна из них «Восточное партнёрство», или другие проекты, всё равно придётся искать — для того, чтобы развивать наше партнёрство, развивать наши связи.