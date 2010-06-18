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Последний день президентской предвыборной кампании в Польше

18 июня 2010 11:39
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До полуночи кандидаты на главный государственный пост страны должны завершить все агитационные мероприятия. Завтра наступит «день тишины».Данные последних социологических опросов показывают, что основная борьба развернется между представителями двух крупнейших партий страны – Брониславом Коморовским и Ярославом Качиньским. Пока лидирующие позиции занимает Коморовский. В июне его рейтинг колебался от 41% до 48% голосов. Лучший результат Качиньского – поддержка 36% электората.

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