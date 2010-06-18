Последний день президентской предвыборной кампании в Польше
До полуночи кандидаты на главный государственный пост страны должны завершить все агитационные мероприятия. Завтра наступит «день тишины».Данные последних социологических опросов показывают, что основная борьба развернется между представителями двух крупнейших партий страны – Брониславом Коморовским и Ярославом Качиньским. Пока лидирующие позиции занимает Коморовский. В июне его рейтинг колебался от 41% до 48% голосов. Лучший результат Качиньского – поддержка 36% электората.